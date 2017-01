Mercato, le trattative in Europa: Quaison al Mainz, Sirigu all'Osasuna

Nuova avventura per Emmanuel Adebayor. Il giocatore togolese è un nuovo giocatore dell'Istanbul Basaksehir col quale ha firmato per 18 mesi. L'attaccante, classe 1984, era svincolato dopo aver chiuso la stagione scorsa al Crystal Palace.



SEA, God's timing is perfect. Never too late, never too early. Pleased 2 be part of Istanbul Başakşehir FK Lets get to work #SEANeverLeft pic.twitter.com/JGsr5lkxf8