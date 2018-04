Mercato, la terza faccia di Morata: "Mi piace la Premier"

24 marzo 2016

Nell'intervista al quotidiano spagnolo, Morata ribadisce fedeltà alla Juventus ("Sto bene a Torino, non so se vado via la prossima stagione, vedremo...") ma poi aggiunge: "La Premier mi piace molto per le sue caratteristiche di gioco, è più attraente per un attaccante come me. Non c'è tanta tattica come in Italia".

Un'affermazione che di per sé non significa futuro assicurato in Inghilterra ma, unita agli spifferi che sono arrivati negli ultimi giorni dalla Spagna e che prevedono un riacquisto del cartellino da parte del Real per poi cederlo ad Arsenal o Liverpool, creano un nuovo scenario di mercato di cui Agnelli e Marotta devono tenere conto.