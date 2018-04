Mercato, la nostra pagella: la Roma si merita un bel 7

Diciamolo chiaramente: non è stato un mercato esaltante. Non fosse stato per l'irruzione dei capitali cinesi saremmo stati sopraffatti tutti dalla noia più assoluta: per lo meno Shanghai e compagnia cantante ci hanno regalato qualche giornata elettrizzante. Ciò che invece non è stato l'ultimo giorno di trattative - normalmente frenetico, concitato e animato - ieri invece da calma piatta o quasi. Anche perché il più - o il poco che c'era da fare - in fondo era già stato fatto.



Lo aveva fatto ad esempio la Roma con El Shaarawy, Perotti e Zukanovic: per noi la "regina" di questo gennaio con un voto (7) che stacca le altre squadre. Subito sotto i giallorossi, tra le grandi, mettiamo Napoli e Juve con un 6.5: gli azzurri hanno resistito alle avances per Gabbiadini, hanno inserito un giovane di prospettiva come Grassi e puntellato la difesa con Regini e hanno lavorato per il futuro opzionando Raicevic (oltre al già annunciato colpo per luglio che dovrebbe essere Klaassen), mentre i bianconeri hanno setacciato il mercato assicurandosi per il futuro la meglio gioventù italiana mettendo le mani su Sensi, Mandragora, Lapadula, Caprari e Ganz. Senza dimenticare che per l'estate sotto traccia è proseguito il lavoro su Gundogan.



Per Inter e Fiorentina rispettivamente un 6+ e un 6 secco: Eder è sicuramente un ingaggio molto interessante, è mancato però il colpo a centrocampo, quello che per molti osservatori di mercato sarebbe stato quanto mai necessario. Un 5.5 invece per il Milan: la mancata cessione di Luiz Adriano ha inevitabilmente condizionato tutti i piani di Galliani.