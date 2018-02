Mercato Inter: Zhang jr insultato dai tifosi su Instagram

31 gennaio 2018

I volti nuovi a disposizione di Spalletti per la seconda parte di stagione saranno quelli di Lisandro Lopez, difensore centrale arrivato in prestito dal Benfica, e Rafinha, prelevato sempre in prestito dal Barcellona ma reduce da un lungo infortunio e già battezzato - non in maniera troppo carina - da Spalletti al suo arrivo. Nessun trequartista, nessun vice Icardi. Nessun nome capace di riaccendere l'entusiasmo della piazza nerazzurra e di mettere in luce un progetto tecnico che dal lato economico non è ancora mai decollato. Troppo poco per i tifosi dell'Inter che non le hanno mandate a dire alla società attraverso i social.



L'account di Steven Zhang, figlio del patron Zhang Jindong, è stato letteralmente bersaglio degli insulti dei tifosi interisti più arrabbiati: "Cacciate sti soldi cinesi" si è letto, ma anche "State rovinando la società", "Andate via", "Condotta indecente", "Vendete e liberateci da questo incubo" giusto per citarne alcuni tra i meno coloriti.



Difficoltà fuori dal campo che stanno andando di pari passo con quelle delle ultime giornate senza vittorie. Sul mercato non si potrà fare più nulla, toccherà a Spalletti e ai suoi giocatori spegnere le polemiche ritornando a fare risultato.