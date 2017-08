Mercato: cosa manca alle grandi italiane Una settimana alla chiusura dei trasferimenti. Le big d'Italia cercano gli ultimi tasselli

23 agosto 2017

Pochi giorni alla chiusura del calciomercato. Se i trasferimenti più grossi sono già stati archiviati, fino all'ultimo momento le società italiane cercheranno di trovare l'innesto giusto per farsi trovare pronte per il campionato e non solo. Juve e Milan cercano un mediano, l'Inter gli ultimi tasselli così come la Roma spera di trovare l'erede di Salah. Cantiere aperto in casa Lazio, mentre il Napoli pensa già al futuro.

JUVENTUS: SERVE UN MEDIANO DI LIVELLO L'arrivo di Blaise Matuidi ha rimpolpato la rosa di centrocampisti a disposizione di Allegri, ma non l'ha completata. Con il francese il tecnico può studiare il passaggio al 4-3-3, ma serve un altro mediano di livello in grado di dare garanzie nelle partite più importanti e un giusto cambio a Khedira, Pjanic e Marchisio. Le uscite di Rincon e Lemina per il momento non sono state ripianate in termini numerici. Dopo Matuidi si faranno gli ultimi sforzi per giocatori come N'Zonzi e Emre Can. Trattative complicate, ma il livello qualitativo cercato è quello. Ancora più difficile arrivare a Strootman, Brozovic è un'ipotesi che stanno vagliando a Torino e Renato Sanches un nome che stuzzica. Si cerca anche un esterno sinistro: poteva essere Spinazzola dall'Atalanta, ma i bergamaschi hanno opposto resistenza. Alla fine i bianconeri potrebbero quindi decidere di rimanere così. Per Keita da monitorare la situazione nonostante la chiusura di Marotta. Lo stesso dicasi per Schick.



GLI OBIETTIVI: Sanches (Bayern), Brozovic (Inter), Keita (Lazio), N'Zonzi (Siviglia)

ROMA: UN ATTACCANTE ESTERNO E UN CENTRALE Di Francesco è stato chiaro con la società: serve l'erede di Salah sulla fascia destra e il giovane Ünder non può essere una soluzione ottimale a breve termine, così come Defrel non può fare tutto il campionato sull'esterno. Mahrez, nonostante le parole di rinuncia di Monchi, resterà un obiettivo fino all'ultimo giorno di mercato nella speranza che il Leicester molli la presa e accetti i 35 milioni di euro. Le alternative, complicate, sono Schick della Samp, che però preferisce l'Inter, e Cuadrado della Juventus, che però vorrebbe parlarne inserendo il cartellino di Strootman. Il budget è sui 35 milioni di euro. Possibile pista last minute Sansone del Villarreal. Il tecnico ha chiesto anche un'alternativa ai difensori centrali. Monchi gli ha proposto il profilo di Engels del Bruges.



GLI OBIETTIVI: Mahrez (Leicester), Cuadrado (Juventus), Schick (Sampdoria), Engels (Bruges), Sansone (Villarreal), Sakho (Liverpool)

NAPOLI: UN PORTIERE E USCITE IMPORTANTI Il mercato del Napoli fa storia a sé. I partenopei hanno puntato sul gruppo della scorsa stagione con la speranza di capitalizzare il lavoro di Sarri dopo un anno di lavoro. La rosa è praticamente completa anche se con i soldi della Champions potrebbe arrivare un colpo a sorpresa. Il mancato rinnovo con Reina costringe la società a cercare un portiere affidabile per la prossima stagione: Karnezis e Rulli sono gli indiziati principali. Per il resto si lavora in uscita: Zapata piace a tantissime squadre e Pavoletti sta scegliendo la propria destinazione.



GLI OBIETTIVI: Karnezis (Udinese), Rulli (Real Sociedad)

MILAN: UNA MEZZ'ALA DI QUALITA' Con l'arrivo di Kalinic l'ad Fassone ha dichiarato "completata" la rosa rossonera, ma non è proprio così. Con Sosa e Gomez in uscita in direzione Turchia, Montella gradirebbe avere un'alternativa di qualità in mezzo al campo, considerando che anche José Mauri potrebbe andare via. Renato Sanches era stato indicato come il profilo più interessante, ma si lavora per trovare una via d'uscita con il Bayern Monaco. Krychowiak del Paris Saint Germain è un nome che stuzzica la dirigenza, meglio se in prestito. La pista Marchisio si è spenta subito, ma il profilo ricercato è decisamente quello. Con la cessione di Niang potrebbe arrivare un tesoretto importante, ma il francese continua a volere solo il Torino (che offre troppo poco). Occhio a Rafinha, nome dell'ultima ora.



GLI OBIETTIVI: Renato Sanches (Bayern), Krychowiak (Psg), Emre Mor (Dortmund), Rafinha (Barcellona)

INTER: INNESTO DIFENSIVO E INCURSORE Gli ottimi risultati estivi dei ragazzi di Spalletti non hanno frenato il mercato di Ausilio. Il tecnico ha fatto richieste ben precise e parte di queste non sono ancora state esaudite. La difesa, soprattutto dopo l'addio di Murillo, è da rinforzare anche numericamente mentre l'arrivo di Cancelo chiude la questione esterni. Spalletti poi voleva un giocatore in grado di dare fisicità tra le linee, come Nainggolan o Vidal, profili fuori budget per i nerazzurri. Molto dipenderà dal futuro di Perisic e Brozovic. Restassero entrambi si andrebbe avanti così, altrimenti ci sarebbe il tesoretto per provare qualcosa di importante in quel ruolo. Cuadrado è un'idea trattata con la Juventus, mentre la questione Schick è intricata anche se il ceco vuole i nerazzurri.



GLI OBIETTIVI: Schick (Sampdoria), Cuadrado (Juventus), Aurier (Psg), Vidal (Bayern), Keita (Lazio)

LAZIO: UN DIFENSORE E UN ATTACCANTE ESTERNO La partenza di Hoedt in direzione Premier League ha aperto una voragine nel reparto difensivo di Inzaghi, consegnando però alla società un tesoretto da reinvestire subito. Piace Paletta per cui c'è un accordo col Milan, ma non con il giocatore. Coi rossoneri potrebbe rientrare nel discorso anche Niang, anche se occorre avvicinari l'offerta da 20 milioni dello Spartak Mosca. Tare e la dirigenza però spesso stupiscono con nomi non proprio di primo impatto, come De Wijs del Psv che potrebbe dare il cambio al connazionale in difesa. Hinteregger è un altro nome caldo, mentre Rodrigo Caio è più complicato da raggiungere. Per l'attacco piace Brahimi del Porto così come Ramselaar del Psv.



GLI OBIETTIVI: Paletta (Milan), De Wijs (Psv), Sakho (Liverpool), Rodrigo Caio (San Paolo), Hinteregger (Augsburg), Brahimi (Porto), Niang (Milan), Ramselaar (Psv)

