Mercato: Lewandowski sogna il Real Madrid

7 febbraio 2018

Il Bayern Monaco trema: Robert Lewandowski vuole il Real Madrid. L'indiscrezione arriva dalla Spagna, Marca scrive che l'attaccante polacco è consapevole dello storico interesse da parte dei Blancos e a quanto pare, non rifiuterebbe un trasferimento. La casacca del Real potrebbe essere quella giusta da indossare la prossima stagione, visto che fonti vicine all'attaccante del Bayern Monaco vorrebbero un Lewandowski voglioso di intraprendere una nuova avventura.



Non sarebbe comunque una trattativa semplice, sebbene il club bavarese non ostacolerebbe la volontà del polacco di cambiare aria. Marca ha evidenziato anche che il procuratore del calciatore, Cezary Kucharsky ha un buon rapporto con i vertici madridisti e questo potrebbe agevolare il contatto. Il 29enne ha comunque un contratto con i tedeschi fino al 2021, sebbene la società potrebbe mettere a frutto una notevole plusvalenza visto che il giocatore è arrivato a zero dal Borussia Dortmund.