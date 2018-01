MEMUSHAJ SALUTA BENEVENTO: È A UN PASSO DAL BARI

23 gennaio 2018

Ledian Memushaj è ormai ad un passo dal salutare il Benevento e la serie A. Il centrocampista albanese, giunto in Campania la scorsa estate, ha trovato l’accordo economico con il Bari – stando a quanto riporta la Gazzetta – che ha superato la concorrenza dell’Empoli. Entro le prossime 48 ore l’affare potrà concludersi, si aspetta solo il definitivo ok della società giallorossa alla cifra di 500mila euro per chiudere.