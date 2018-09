MAXIME LOPEZ: "L'INTERESSE DEL BARCELLONA MI ENTUSIASMA"

08/09/2018

A Maxime Lopez fa un certo effetto che il Barcellona segua con attenzione le sue prestazioni. Il centrocampista dell'Olympique Marsiglia ha infatti detto in un'intervista a Onze Mundial che "Quando hai 20 anni e ti dicono che i dirigenti del Barça sono interessati a te, è normale entusiasmarsi, specie per me che sono un loro tifoso e sogno di giocare lì un giorno".