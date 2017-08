MATUIDI UFFICIALE ALLA JUVENTUS

18 agosto 2017

La Juventus comunica di aver perfezionato l’accordo con il Paris Saint-Germain per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Blaise Matuidi a fronte di un corrispettivo di 20 milioni di euro pagabili in tre esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di ulteriori massimi € 10,5 milioni in funzione del numero di partite ufficiali che il calciatore disputerà nel corso della durata contrattuale. La Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva triennale fino al 30 giugno 2020.