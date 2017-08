Matuidi firma un triennale con la Juve

18 agosto 2017

Ora è arrivata anche l'ufficialità attesa per 24 ore. Blaise Matuidi è un nuovo giocatore della Juventus. Ci sono anche le cifre ufficiali dell'affare con il Psg. Per il cartellino del nazionale francese la società bianconera spenderà 20 milioni pagabili in tre esercizi. Ricchi i bonus che potranno arrivare fino a un massimo di 10,5 milioni in funzione del numero di partite ufficiali che il calciatore disputerà. Matuidi ha firmato con la Juventus un contratto triennale fino al 30 giugno 2020.