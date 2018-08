MARSIGLIA, IL PRESIDENTE LIQUIDA BALOTELLI

22/08/2018

Il presidente del Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud, ha liquidato definitivamente Mario Balotelli a lungo seguito dal club francese: “In una trattativa come questa, è necessario che ogni parte in causa faccia dei sacrifici - le sue parole a ‘L’Equipe’ -. Arrivare a un accordo equilibrato è quel che c'è di più importante negli affari. I nostri interessi non erano completamente allineati. Per quanto sia talentuoso il giocatore, è un'opportunità che non meritava che noi rimettessimo in discussioni le basi economiche del nostro progetto e la nostra linea di condotta etica negli affari". Sfumato il Marsiglia, Balotelli dovrebbe restare per la terza stagione consecutiva al Nizza.