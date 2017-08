MARSIGLIA, GARCIA: "MILIK? BUONA IDEA"

13 agosto 2017

Il tecnico dell'Olympique Marsiglia Rudi Garcia ha parlato di un possibile rinforzo in attacco e, in particolare, di Arkadiusz Milik: "Non c'è stato alcun contatto ma sarebbe una buona idea. Bisogna cogliere la giusta opportunità. Conosco Milik, aveva iniziato benissimo con il Napoli prima di infortunarsi. Ma, per il momento, è un giocatore del Napoli che sarà impegnato contro il Nizza".