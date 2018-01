MARSIGLIA, GARCIA: "MAI PARLATO CON STROOTMAN"

11 gennaio 2018

Kevin Strootman lontano dalla Roma? Stando a RMC il Marsiglia avrebbe deciso di puntare forte sul centrocampista olandese ma il suo ex tecnico, e attuale allenatore dell'OM, Rudi Garcia, sembra smentire: "Alla Roma ci sono tanti eccellenti giocatori e Kevin è uno di questi, ma non ne abbiamo mai parlato con Zubizarreta. Strootman comunque è uno dei migliori in Europa nel ruolo".