MARSIGLIA, EVRA: "SOLO 24 ORE PER DIRE SÌ"

26 gennaio 2017

Patrice Evra è stato presentato come nuovo giocatore del Marsiglia. "Ci sono sempre sorprese nella vita e il ritorno in Francia non era programmato. Ho impiegato solo 24 ore per accettare - ha spiegato l'ex terzino della Juve - Amo i club dalla grande storia e il Marsiglia è uno di questi, ha vinto una Champions League".