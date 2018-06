MARSIGLIA: CONTINUANO I SONDAGGI PER BALOTELLI

3 giugno 2018

Il Marsiglia fa sul serio per Mario Balotelli. Secondo France Football, l'attaccante italiano rinato a Nizza sarebbe l'obiettivo numero 1 del tecnico Rudy Garcia per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. L'ex tecnico della Roma avrebbe già parlato più volte con Supermario, che però al momento non ha ancora sciolto le riserve. A spingere per Balotelli al Marsiglia ci sarebbe anche la Puma, sponsor sia del giocatore sia della squadra francese. Inoltre, favorevole a un approdo all'OM ci sarebbe anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, rassicurato dalla presenza in panchina di Rudi Garcia che conosce molto bene il calcio italiano. L'alternativa per il Marsiglia, in caso di mancato arrivo di Balotelli, è Wissam Ben Yedder del Siviglia.