MARSIGLIA: BACCA O KALINIC

24 luglio 2017

Il Marsiglia a caccia di rinforzi per l'attacco è sempre in pole position per Carlos Bacca, ma non si escludono altre piste. Lo riferisce 'L'Equipe', secondo cui la trattativa con il Milan per il colombiano è in fase di stallo ormai da settimane, senza contare che il 30enne ex Siviglia e' nel mirino di altri club europei. Per questo, scrive il quotidiano sportivo francese, l'OM segue con interesse un altro nome: quello di Nikola Kalinic, che piace molto al tecnico Rudi Garcia. Il croato, legato alla Fiorentina con un contratto fino al 2019, e' peraltro un obiettivo proprio del Milan.