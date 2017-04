MARQUINHOS, FRENATA SUL RINNOVO

18 aprile 2017

Brusca frenata sul rinnovo di Marquinhos. Stando all'Equipe la trattativa è in fase di stallo e non è escluso che il difensore brasiliano possa lasciare il Psg alla fine della stagione. Col contratto in scadenza nel 2019, infatti, il club parigino potrebbe decidere di far cassa e investire su altri difensori.