Marotta-verità: "Emre Can a breve, Higuain non va via, Icardi fantacalcio, Cancelo piace, ma..."

12/06/2018

Le verità di Beppe Marotta, l'uomo mercato di Casa-Juventus: Emre Can: entro 10 giorni l'affare sarà definitivo. Higuain: non ha mai chiesto di essere ceduto, e se non lo chiede lui, rimane. Icardi e l'Inter: trattativa? No. Fantacalcio. Infine Cancelo: piace, ma la trattativa non c'è. Il dettaglio delle parole dell''ad bianconero, a Milano per un evento legato all'editoria.



"Se Higuain è incedibile? Noi diciamo sempre che i giocatori della Juve sono incedibili fino a quando loro stessi chiedono di essere ceduti. Nel caso di Higuain, anche se in questo momento è impegnato al Mondiale, non è mai pervenuta da parte sua una richiesta simile. Cancelo? Credo sia un ottimo giocatore, noi siamo alla ricerca di un profilo del genere ma non c'è nessuna trattativa in corso. Il portoghese è comunque un profilo interessante. Icardi? E' una suggestione, sicuramente parliamo di un ottimo giocatore che è dell'Inter. I giornali ce l'hanno avvicinato, ma tutto questo rientra nella fantasia e nel fantacalcio che quest'estate coinvolge i media".