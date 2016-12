MAROTTA: "STALLO WITSEL, SONDAGGIO PER N'ZONZI"

22 dicembre 2016

Beppe Marotta ha fatto luce sulle mosse della Juve per gennaio. I nomi che circolano sono quelli noti. Witsel, su tutti: "La situazione è di stallo - spiega Marotta -. Stiamo facendo anche delle valutazioni: si libererà dallo Zenit gratis tra cinque mesi, mentre per averlo subito dovremmo sborsare una cifra che si tradurrebbe in una spesa di circa un milione al mese per i prossimi sei mesi".