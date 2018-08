MAROTTA: "RAPPORTO CON MARCHISIO CHIUSO CON CORRETTEZZA"

18/08/2018

Pochi istanti prima del fischio d'inizio di Chievo-Juventus, l'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta è tornato anche sulla risoluzione del contratto di Claudio Marchisio. "C’è stato un confronto rispettoso, abbiamo indicato questa direzione e lui ha deciso di optare per una nuova soluzione: il rapporto si è concluso in maniera corretta, noi siamo grati a lui per quanto fatto qui da noi. Il gioco del calcio, però, è fatto anche di queste dinamiche".