MAROTTA: "MERCATO? PROVEREMO A COGLIERE EVENTUALI OPPORTUNITA'"

19 agosto 2017

Prima dell'inizio di Juve-Cagliari, Beppe Marotta ha fatto il punto sul mercato. "Purtroppo il mercato è ancora aperto e bisogna convivere con i giorni che ci separano dalla chiusura - ha spiegato il dg ai microfoni di 'Premium Sport' -. Dobbiamo tenere sempre gli occhi aperti per cogliere eventuali opportunità che si possono presentare, anche negli ultimi giorni, per far crescere questo gruppo. In panchina abbiamo una seconda squadra di altissimo livello. Allegri gestisce la squadra, è leader indiscutibile ed unico, bisogna rispettare quello che dice".