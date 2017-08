MAROTTA: "KEITA? LOTITO BRAVO E FORTUNATO"

30 agosto 2017

Beppe Marotta, ad della Juve, sul caso-Keita: "E' un giocatore sul quale abbiamo puntato, come opportunità di mercato, se ci fossero state le basi giuste per arrivare a una conclusione favorevole. Così non è stato, per quanto riguarda la Juventus, perché sono venute meno certe condizioni. Ed è stato bravo e fortunato il presidente della Lazio, Lotito, a trovare nel Monaco l'interlocutore giusto per soddisfare al meglio le sue esigenze".