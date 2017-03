MAROTTA: "DOUGLAS COSTA? NULLA DI CONCRETO"

10 marzo 2017

Il direttore generale della Juventus Giuseppe Marotta ha parlato di mercato ai microfoni di Premium: “Interesse per Douglas Costa? Noi monitoriamo tutti i calciatori durante la Champions, al di là di quelli che i media ci avvicinano, ma per quanto riguarda il giocatore in questione non c’è nulla di concreto. Dybala? È un nostro giocatore, siamo orgogliosi di averlo e siamo fieri di poter continuare assieme. Ha un contratto lungo e lo prolungheremo, d’accordo col giocatore: siamo soprattutto contenti che lui stia bene alla Juventus, quindi posso dire che starà con noi ancora per molto tempo. .”