MAROTTA: "ALLEGRI? NON CI SONO MOTIVI PERCHE' SE NE VADA"

21 maggio 2017

Nel giorno dello scudetto, il direttore generale della Juve Beppe Marotta ha ribadito l'intenzione della società di continuare con Allegri in panchina: "Idolo dei tifosi? Noi da sempre abbiamo manifestato la stima e il riconoscimento delle sue qualità. E’ lui che deve decidere ma secondo me non ci sono i presupposti per immaginare che possa andare altrove. Anche perché il ciclo del presidente Agnelli non è terminato e insieme possiamo ancora toglierci molte soddisfazioni".