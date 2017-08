MAROTTA: "ALEX SANDRO VUOLE RESTARE ALLA JUVE"

17 agosto 2017

Marotta ha poi pensato a blindare un possibile partente come Alex Sandro: "Vuole rimanere qui, abbiamo respinto al mittente le richieste. Non tratteniamo gli scontenti, non c'è nessun caso, ma ci sono ancora 15 giorni per gestire eventuali richieste di altre società" ha detto l'ad della Juve.