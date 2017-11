MAROTTA: "ZAZA? NESSUN RIMPIANTO"

5 novembre 2017

Zaza al Valencia sta facendo benissimo, ma la Juve non ha rimpianti. Parola di Marotta a Premium Sport: "La cifra era congrua per quel momento e per la sua carriera. Al di là di questa considerazione economica, la Juventus deve anche fare scelte in base agli altri componenti del reparto: abbiamo uno dei reparti offensivi più forti in Europa".