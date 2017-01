MAROTTA: "KOLASINAC È UN'OCCASIONE"

11 gennaio 2017

"Kolasinac? E' un'opportunità di mercato. È un giocatore che si svincolerà al 30 giugno, per cui è oggetto di osservazione, di monitoraggio non solo da parte della Juventus ma anche di altri club". Così Beppe Marotta, direttore generale della Juventus, conferma ai microfoni di Raisport l'interesse per l'esterno dello Schalke Sead Kolasinac. Sulla possibilità di ingaggiare già a gennaio, in caso di partenza di Evra, il dirigente bianconero ha detto: "Non nascondo che stiamo valutando l'eventuale possibilità di tesserarlo in futuro".