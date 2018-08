MARCHISIO, SPUNTA IL PORTO

29/08/2018

Sembrava in sospeso tra Sporting Lisbona, Zenit e Monaco. Alla fine, invece, potrebbe firmare per il Porto. Lo scrive goal.com, secondo cui Claudio Marchisio, svincolato dalla Juventus, sarebbe vicino a un accordo con i Dragoes. In particolare sarebbe in programma un vertice che potrebbe essere decisivo nelle prossime ore.