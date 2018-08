MARCHISIO SCEGLIE IL SUO FUTURO: LA LIGA LO CHIAMA

18/08/2018

Claudio Marchisio, dopo l'addio alla Juve, sceglie il suo futuro. L'ex bianconero ha solo 32 anni e ancora qualche stagione da protagonista davanti a sé. Ma dove? Le possibilità sono tante. A intrigare il Principino è soprattutto la Spagna: in Liga, infatti, è derby tra Siviglia (che deve sostituire Nzonzi) e Betis. Ma c'è anche lo Sporting di Struraro in Portogallo. In Ligue 1 sono interessate Monaco e Nizza.