MARCELO: "CHIUDERO' AL REAL"

05/09/2018

"Voglio chiudere la carriera al Real Madrid". Marcelo ha chiuso ogni voce su un possibile futuro alla Juventus con una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi: "In rete circolano molte opinioni che finiscono per diventare rumors quando in realtà sono solo fesserie. Ho l'entusiasmo del 18enne Vinicius". Nessuna voglia di seguire Cristiano Ronaldo: "Da quando sono arrivati ci sono voci di mercato, ma ogni anno dimostro la mia voglia di Real".