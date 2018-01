MARCELINO: "DIFFICILE RITORNO DI CANCELO A VALENCIA"

12 gennaio 2018

Il mercato dell'Inter passa anche attraverso le uscite. Un'ipotesi dei giorni scorsi voleva Cancelo di ritorno a Valencia, ma dopo il no deciso del club nerazzurro è arrivata anche l'opinione in merito di Marcelino, tecnico degli spagnoli: "Si tratta di un'ipotesi molto complicata e proprio per questo oggi non posso fare nessuna considerazione in merito", ha detto in conferenza stampa.