MARCELINO: "ERO SICURO CHE AVREI ALLENATO L'INTER"

31 ottobre 2017

L'allenatore del Valencia Marcelino ha spiegato alla Gazzetta dello Sport il suo mancato arrivo sulla panchina dell'Inter nella scorsa stagione: "Un anno fa io e il mio staff fummo contattati dai dirigenti dell’Inter. Andammo a Milano e facemmo due riunioni tecniche. Dopo la seconda eravamo sicuri del fatto che avremmo allenato l’Inter. E invece tra le 23 del sabato e il mezzogiorno della domenica le cose cambiarono. In 13 ore la nostra candidatura perse energia: evidentemente nell’Inter c’era chi voleva affidarci la squadra e chi invece preferiva darla a qualcun altro. Succede. L’idea di allenare in Italia ci piaceva, non è andata, siamo arrivati a Valencia e siamo felicissimi".