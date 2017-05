Marca: Mbappé ha detto sì al Real Madrid

5 maggio 2017

"Mbappé vuole venire a Madrid". E' il titolo sparato in prima pagina dal quotidiano spagnolo 'Marca', secondo cui il talento 18enne del Monaco avrebbe detto sì al Real, convinto anche dalla presenza di Zinedine Zidane in panchina. Mbappé corrisponde al profilo di giocatore che piace al presidente Florentino Perez per i suoi merengues, si legge ancora su Marca. L'operazione costerebbe al club blanco più di 100 milioni.