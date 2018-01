MARCA: "IL REAL HA PRONTI 400 MLN PER NEYMAR"

12 gennaio 2018

Il Real Madrid è pronto alla follia del secolo. Secondo quanto riportato da "Marca", infatti, Florentino Perez vuole assolutamente ingaggiare Neymar. Per strappare il brasiliano al Psg, che ha appena speso 222 milioni per acquistarlo, avrebbe pronto un assegno da 400 milioni di euro. Il Barcellona, quindi, rischia di trovarselo come avversario nella Liga e subirebbe uno smacco difficilmente dimenticabile.