MARCA: ACCORDO INTER-PEPE

13 maggio 2017

Sarà Pepe, che a fine stagione lascerà il Real Madrid dopo 10 anni, il primo colpo dell'Inter per la prossima stagione. Secondo Marca, il difensore portoghese ha detto no alla Cina e accettato l'offerta dei nerazzurri per prepararsi al meglio in vista del Mondiale 2018. Il ds nerazzurro Piero Ausilio ha già parlato con l'agente di Pepe, Jorge Mendes, trovando il gradimento suo e del giocatore. Manca solo l'ok definitivo di Suning per formalizzare l'arrivo a parametro zero.