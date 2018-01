MARC BARTRA VA AL BETIS

30 gennaio 2018

Sta per finire l'esperienza in Germania di Marc Bartra, funestata anche dall'attentato al bus che ne provocò il ferimento prima di Borussia Dortmund-Monaco di Champions League nella primavera del 2017. Il club tedesco ha raggiunto l'accordo per la cessione in prestito con diritto di riscatto del difensore catalano classe '91 al Betis. Firmerà un quadriennale.