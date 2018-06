MARAN A UN PASSO DAL CAGLIARI

5 giugno 2018

Rapporto con il Chievo terminato. E adesso, Rolando Maran è pronto a firmare per il Cagliari. Il comunicato ufficiale del club veronese è comparso stamattina nel sito ufficiale: l'allenatore era legato alla società veneta fino al 30 giugno 2020. Contestualmente il Chievo ha anche comunicato la risoluzione dei contratti dei collaboratori tecnici Christian Maraner, Andrea Tonelli e Ivan Moretto. È l'ultimo atto prima del contratto con il Cagliari: Maran è atteso a breve in città. Ma verosimilmente ha già manifestato la propria idea di calcio, le proprie esigenze al ds Marcello Carli e al presidente Tommaso Giulini. Il primo colpo in canna potrebbe essere quello di Srna, l'esterno destro croato: il giocatore ieri era a Cagliari, ma si attende ancora la firma del contratto.