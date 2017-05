Maradona torna in panchina: tecnico del Fujairah negli Emirati Arabi

7 maggio 2017

Torna in panchina Diego Maradona, ma non si tratta del suo amato Napoli. Il fuoriclasse argentino - che in settimana aveva ammiccato ai colori azzurri, candidandosi per un eventuale futuro post-Sarri - ha firmato un contratto annuale con il Fujairah, squadra che milita nella serie B degli Emirati Arabi. In settimana la conferenza di "presentazione" per il Pibe de Oro.