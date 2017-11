MARADONA RIVUOLE LA NAZIONALE

15 novembre 2017

Diego Maradona ha espresso il desiderio di tornare ad allenare l'Argentina. La sconfitta per 4-2 maturata contro la Nigeria in amichevole, segue un periodo difficile per il ct Jorge Sampaoli, nonostante la conquista di una posto ai Mondiali di Russia nell'ultima sfida di qualificazione contro l'Ecuador. "Chi ha vinto più? Tiriamo le conclusioni - ha commentato Maradona in un post sui social - . Sono sconvolto perché è venuto meno il nostro prestigio, ma non puoi biasimare i giocatori. Voglio tornare!".