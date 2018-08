MANUTD, MOURINHO: "WOODWARD? RAPPORTO BUONO..."

24/08/2018

José Mourinho ha smentito la presunta rottura, per divergenze sulla campagna acquisti, con il vicepresidente esecutivo Ed Woodward nonostante le sempre più crescenti voci su tensioni in casa del Manchester United. Alla domanda se il suo rapporto con Woodward fosse "buono", Mourinho si è limitato a rispondere "Certo". E, interrogato ulteriormente sull'esistenza di problemi con il dirigente esecutivo, il tecnico ha risposto: "No".