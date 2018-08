MANUTD, DE GEA NON VUOLE RINNOVARE

26/08/2018

Ai tanti problemi di questo inizio stagione in casa Manchester United, da Pogba a Mourinho, potrebbe aggiungersene un altro. Secondo quanto riporta il 'Daily Record' infatti David De Gea non sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto con i Red Devils, in scadenza nel giugno 2019. Il portiere infatti chiede che il suo stipendio venga adeguato a quello dei top player della squadra, Paul Pogba e Alexis Sanchez.