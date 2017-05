MANOLAS, L'AGENTE APRE ALL'INTER

5 maggio 2017

Kostas Manolas è da tempo nel mirino dell'Inter. Secondo i rumors di mercato a finire in nerazzurro potrebbe essere anche l'allenatore Luciano Spalletti. Ipotesi che sembra piacere al procuratore del difensore greco: "Attualmente Spalletti è l'allenatore della Roma e Manolas è un giocatore della Roma. Se Spalletti diventerà l'allenatore dell'Inter e i nerazzurri decidessero di acquistare Kostas ne possiamo parlare, ovviamente nel momento in cui la Roma deciderà di venderlo. Al momento non dico altro" ha detto John Evangelopoulos a Fcinter1908.it.