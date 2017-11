MANCITY-GUARDIOLA, RINNOVO A FINE STAGIONE

16 novembre 2017

Segnali di apertura da parte di Pep Guardiola per quanto riguarda il rinnovo di contratto con il Manchester City. Stando al 'Daily Mail', il tecnico catalano sarebbe propenso a prolungare l'attuale accordo con il club inglese, in scadenza nel 2019. Tuttavia, Guardiola avrebbe chiesto alla società di posticipare la trattativa alla fine della stagione in corso, cioè non prima di giugno.