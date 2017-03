MANCITY, GUARDIOLA: "MAI STATO TANTO SALDO"

18 marzo 2017

Pep Guardiola ha mostrato sicurezza nonostante l'eliminazione in Champions League abbia minato il suo futuro. "Non mi sono mai sentito più solido al timone come in questo momento. Ho più forza di quanta ne abbia mai avuta nel mio ruolo di manager. Questa società ha iniziato un percorso sette anni fa ed io voglio esserne coinvolto sempre più, voglio fare la mia parte", ha detto l'allenatore del Manchester City.