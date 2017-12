MANCITY, GUARDIOLA: "CERCHEREMO DI PRENDERE UN DIFENSORE". BONUCCI?

22 dicembre 2017

Pep Guardiola non ha nascosto che a gennaio cercherà un rinforzo per il suo Manchester City. "Ci proveremo, ma non so se riusciremo a prendere un nuovo difensore perché la finestra invernale è diversa da quella estiva. Dipenderà poi dal prezzo, vedremo", ha detto l'allenatore dei Citizens. Pronto un assalto al suo vecchio pallino Bonucci?