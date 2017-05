MANCINI: "TORNEREI VOLENTIERI IN PREMIER"

21 maggio 2017

Roberto Mancini potrebbe presto tornare in panchina. Non in Italia, però. A lasciarlo trapelare lo stesso ex allenatore dell'Inter: "Ci sono diverse cose, però vediamo. Il mio progetto è lavorare all’estero. Lo preferisco perché fare esperienza in un altro campionato sarebbe bello per conoscere altre mentalità. Se poi dovesse esserci qualcosa in Premier League ci tornerei volentieri".