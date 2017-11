MANCINI: "NIENTE ITALIA, RESTO IN RUSSIA"

17 novembre 2017

Dopo il flop di Ventura, Roberto Mancini si sfila per la panchina azzurra. "Il fatto che abbiano pensato a me non mi sorprende, ci sono anche altri colleghi con esperienza che hanno vinto tanto - ha spiegato l'ex tecnico dell'Inter a Match Tv -. Io però sto bene in Russia e l'obiettivo è vincere il campionato".