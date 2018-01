MANCINI: "NAZIONALE? NON LO ESCLUDO"

9 gennaio 2018

Roberto Mancini apre alla Nazionale. "La Panchina azzurra? Non lo escludo assolutamente, come penso altri allenatori - ha spiegato il tecnico dello Zenit San Pietroburgo a Tiki Taka -. Prima dell'allenatore mi sembra che vada scelto il presidente della Federazione". Poi sulla lotta scudetto: "Juve e Napoli le favorite. Pensavo che Roma e Inter potessero lottare anche se possono rientrare in corsa, il campionato è ancora lungo".