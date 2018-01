MANCINI: "MI PIACEREBBE ALLENARE IL PSG"

18 gennaio 2018

Intervistato dal quotidiano francese 'L'Equipe', Roberto Mancini strizza l'occhio al PSG. "E' ovvio che qualsiasi tecnico vorrebbe guidare questa squadra, è una delle migliori al mondo e con gli arrivi di Neymar e Mbappé ha ora buone possibilità di vincere la Champions - ha spiegato l'attuale tecnico dello Zenit - Non conosco il futuro, ora c'è Emery che è un bravo allenatore. Non mi hanno mai contattato né ora, né in passato".