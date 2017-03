MANCINI: "VORREI ALLENARE IL BOLOGNA"

27 marzo 2017

Mancini sogna di allenare il Bologna. Il tecnico l'ha confessato in un'intervista al Corriere di Bologna: "Bologna ce l'ho nel cuore, non nascondo che vorrei essere io l'allenatore di una squadra che dopo tanto lotta di nuovo per vincere lo scudetto. Dipenderà solo da Saputo: se lui vorrà, prima o poi potrà accadere. L'importante è che nessuno lo faccia disamorare. Dovrà comprare i giovani italiani più bravi come faceva Mantovani alla Sampdoria. Sarò un illuso ma sono sicuro che rivredemo lo stadio pieno".